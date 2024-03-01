Эксперт рассказал об успешных испытаниях ЗРС С-500 по перехвату гиперзвуковой цели

Испытания зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей» показали, что она готова отражать атаки любого противника, в том числе США. Об этом заявил ТАСС бывший заместитель главкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

«Проведенные на днях успешные полигонные испытания ЗРС С-500 по перехвату гиперзвуковой цели подтвердили ее готовность противостоять любым угрозам со стороны воздушно-космических средств вероятного противника, и в первую очередь — США», — сказал Бижев.

Он рассказал, что ЗРС «Прометей» и другие системы, состоящих на вооружении Воздушно-космических сил РФ, постоянно дорабатываются и совершенствуются, регулярно проводятся полигонные испытания по перехвату имитаторов реальных целей.

По его словам, российская разведка «постоянно отслеживает» состояние средств ВКН США. Когда от нее поступают данные о появлении новых средств ВКН, российское Минобороны передает информацию промышленности, чтобы она быстро доработала имеющиеся системы, подчеркнул он.

В августе 2022 года Минобороны РФ и концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписали контракт на поставку в войска новейших комплексов противовоздушной обороны С-500.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.