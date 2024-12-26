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Профессор раскрыл, что послужило причиной конфликта на Украине

Миршаймер счел причиной конфликта попытку Запада сделать из Украины свой бастион
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Нина Зотина/РИА Новости

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ключевой причиной конфликта на Украине стало решение Запада превратить республику в свой бастион у границ с Россией. Его слова приводит газета Mundo.

Он напомнил, что НАТО расширялось в восточном направлении, пока не достигло критической точки для России в виде Украины. По его словам, основной причиной прямого столкновения Москвы и Киева стало решение США и Европы превратить Украину «в бастион Запада на российских границах».

Миршаймер также отметил, что российский лидер Владимир Путин стремился избежать конфликта с Украиной и странами Запада. Он посетовал, что Вашингтон «мало сделал, чтобы поговорить с русскими». Эксперт указал, что Запад рассчитывал на победу в конфликте.

«Россия всегда хотела соглашения... Переговоры, которые вращались вокруг идеи вступления Украины в НАТО, продвигались, пока США и Великобритания не сказали украинцам отказаться от участия в них», — подчеркнул он.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук напомнил, что Украину до начала полномасштабного конфликта предупреждали, что не следует провоцировать Россию. По его словам, невзирая на предупреждения экспертов о том, что действия Киева будут провоцировать Россию, власти страны продолжали уплотнять взаимодействие с НАТО, в том числе взаимными военными учениями.

Ранее в Германии признали, что Украина проигрывает «войну на истощение».

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