Депутат Верховной рады Артем Дмитрук напомнил, что Украину до начала полномасштабного конфликта предупреждали, что не следует провоцировать Россию. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, невзирая на предупреждая экспертов, что действия Киева будут провоцировать Россию, власти страны продолжали уплотнять взаимодействие с НАТО, в том числе взаимными военными учениями.

Дмитрук полагает, что Украина должна быть свободным и внеблоковым государством.

«А все эти спикеры, умники, политиканы родную мать готовы продать…», — написал нардеп.

До этого в интервью газете «Известия» депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин заявил, что конфликт на Украине завершится, если Россия получит территории с русскоязычным населением, а Киев откажется от вступления в Североатлантический альянс. Парламентарий подчеркнул, что победа украинских войск в боевых действиях невозможна. Поэтому конфликт может завершиться только мирными переговорами.

Ранее в Германии признали, что Украина проигрывает «войну на истощение».