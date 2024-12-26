Украина не сможет долго продержаться в «конфликте на истощение», поскольку Россия неудержимо наступает, а в ВСУ не хватает живой силы и материального обеспечения. Об этом пишет Der Spiegel.
«Украинские войска, вероятно, не смогут долго продержаться в войне на истощение, которой характеризуется конец 2024 года. В последнее время в нескольких местах на фронте Донбасса главной целью было замедлить наступление России до тех пор, пока ВСУ или оставшиеся жители не смогут добраться до безопасного места. Москва , похоже, неудержимо наступает», — говорится в тексте.
Авторы указывают, что Киеву не хватает оружия и обученных солдат. Кроме того, отмечается в материале, эйфория по поводу вторжения в Курскую область испарилась, а на фоне мрачных перспектив военного успеха ВСУ все сложнее вербовать людей.
На данный момент Владимир Зеленский отказывается снижать возраст мобилизации, но если конфликт продолжится, «ему придется нарушить и это табу», говорится в тексте.
До этого военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что у Украины не получится остановить наступление ВС РФ, а республика движется «прямо в ад».
Ранее в США предложили превратить Украину в «дикобраза» после завершения конфликта.