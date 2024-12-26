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Лавров заявил, что Украине нужно провести выборы

Лавров: Украине нужно провести выборы, если она хочет легитимного президента
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МИД России

Украине необходимо провести выборы, если она хочет легитимного президента. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, которое транслируется на сайте МИД РФ.

Он отметил, что пока легитимностью на Украине обладает только Верховная рада.

«Украинцы должны с этим сами разобраться, чтобы привести положение дел в Киеве в соответствие с украинской конституцией. Для этого нужно, если они хотят, чтобы у них президент был легитимный, выборы провести», — сказал он.

Также российский министр заявил, что «пустые разговоры об урегулировании конфликта на Украине Россию не устроят». Он подчеркнул, что перемирие на Украине сейчас «стало бы путем в никуда». Лавров добавил, что договоренности должны быть закреплены международно-правовым способом, чтобы не было возможности их нарушить.

До этого Лавров заявил, что Россия предупреждает Украину, что продолжение терактов против гражданских объектов на российской территории будет с каждым разом встречать все более жесткий ответ.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Льгов.

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