Лавров заявил, что пустые разговоры об урегулировании конфликта на Украине РФ не устроят

Лавров: перемирие на Украине сейчас стало бы путем в никуда, нужна надежность

Перемирие на Украине в данный момент для России стало бы путем в никуда, необходимы надежные договоренности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, трансляцию интервью ведет телеканал «Россия 24».

Он отметил, что Россию «пустые разговоры» не устроят.

«Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности России и законные интересы безопасности наших соседей», — отметил министр.

Он подчеркнул, что договоренности должны быть закреплены международно-правовым способом, чтобы не было возможности их нарушить.

Лавров добавил, что никто и не скрывает, что перемирие необходимо для того, чтобы выиграть время для накачки Украины оружием.

До этого Лавров заявил, что Россия предупреждает Украину, что продолжение терактов против гражданских объектов на российской территории будет с каждым разом встречать все более жесткий ответ.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Льгов.