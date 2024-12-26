Сенатор о резком заявлении Байдена: «Посоветовал бы ему закусывать»

России не нужно реагировать на заявления президента США Джо Байдена, так как его дни в политическом мире сочтены, убежден зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. В беседе с RT он назвал американского лидера «старцем», призвав не отвечать на издаваемый им шум.

Напомним, Байден резко раскритиковал массированный удар ВС РФ по территории Украины 25 декабря и назвал его «возмутительной атакой». Он вновь заявил, что международное сообщество и США должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока «она не одержит победу над Россией».

Однако его слова, по мнению Климова, не важны, так как относятся к администрации, которую он возглавляет лишь формально.

«Если бы он был помоложе, я бы ему посоветовал, что закусывать надо, а так, в принципе, что бы он сейчас ни сказал, это значения никакого не имеет», — заявил он, добавив, что дни Байдена в политическом мире сочтены.

За пока еще действующим лидером стоят заинтересованные в эскалации конфликта люди, считает сенатор.

«Но повторяю еще раз: нам важно внимательно смотреть за тем, что делается, и меньше реагировать на шум, издаваемый этим старцем», — заключил он.

В Минобороны РФ накануне сообщили о массированном ударе ВС России, целями которого стали энергетические объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве подчеркнули, что все объекты были поражены.

Ранее спецпосланник Трампа отреагировал на ракетный удар по Украине.