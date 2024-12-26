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Байден резко осудил массированный удар ВС РФ по Украине

Байден назвал возмутительным массированный удар ВС РФ по Украине 25 декабря
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Tom Brenner/Reuters

Президент США резко раскритиковал массированный удар ВС РФ по территории Украины 25 декабря, назвав его «возмутительным». Его слова приводит The Hill.

«Целью этой возмутительной атаки было лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность энергосистемы», — сказал Байден.

По его словам, международное сообщество и Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока «она не одержит победу над Россией». Он напомнил, что за последние месяцы Вашингтон предоставил Киеву «сотни ракет» для ПВО, и еще больше «уже в пути». Байден заверил, что США будут продолжать «неутомимо работать над укреплением позиции Украины».

25 декабря в министерстве обороны России заявили, что российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее посол США на Украине назвала «рождественским подарком» Киеву удар ВС РФ.

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