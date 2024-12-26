В МИД опровергли данные об отправке нового посла РФ в США в Вашингтон

Захарова фейком данные о вылете в Вашингтон нового посла России в США

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала фейком информацию о том, что новый посол РФ в США якобы вылетел в Вашингтон. Об этом она сказала в интервью ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что Александр Дарчиев, которого СМИ стали называть новым послом РФ в США, продолжает занимать пост директора департамента Северной Америки и находится на рабочем месте в Москве.

«Фейкам не верьте», — подчеркнула Захарова.

В конце ноября в российских СМИ появилась информация о том, что Дарчиев может стать новым послом России в Соединенных Штатах и сменить на этом посту вернувшегося в Москву Анатолия Антонова. Последний в октябре этого года был освобожден от обязанностей главы российской дипмиссии в Вашингтоне указом президента России Владимира Путина.

21 декабря заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что возможность прибытия в США нового посла РФ до того, как избранный президент страны Дональд Трамп вступит в должность, зависит от американского правительства.

Ранее в Кремле заявили, что отношения РФ и США находятся в самой низкой точке за всю историю.