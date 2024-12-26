Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД опровергли данные об отправке нового посла РФ в США в Вашингтон

Захарова фейком данные о вылете в Вашингтон нового посла России в США
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала фейком информацию о том, что новый посол РФ в США якобы вылетел в Вашингтон. Об этом она сказала в интервью ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что Александр Дарчиев, которого СМИ стали называть новым послом РФ в США, продолжает занимать пост директора департамента Северной Америки и находится на рабочем месте в Москве.

«Фейкам не верьте», — подчеркнула Захарова.

В конце ноября в российских СМИ появилась информация о том, что Дарчиев может стать новым послом России в Соединенных Штатах и сменить на этом посту вернувшегося в Москву Анатолия Антонова. Последний в октябре этого года был освобожден от обязанностей главы российской дипмиссии в Вашингтоне указом президента России Владимира Путина.

21 декабря заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что возможность прибытия в США нового посла РФ до того, как избранный президент страны Дональд Трамп вступит в должность, зависит от американского правительства.

Ранее в Кремле заявили, что отношения РФ и США находятся в самой низкой точке за всю историю.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами