Володин представит Россию на инаугурации Мадуро

Володин будет представлять Россию на инаугурации Мадуро 10 января 2025 года

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин представит Российскую Федерацию на инаугурации венесуэльского президента Николаса Мадуро 10 января 2025 года в Каракасе. Об этом РИА Новости сообщили в МИД России.

«По поручению президента РФ Владимира Путина Россию на инаугурации избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет представлять председатель Госдумы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин», — сказали в ведомстве.

В декабре Мадуро прислал Владимиру Путину приглашение на свою инаугурацию, которая состоится 10 января 2025 года.

28 июля в Венесуэле состоялись президентские выборы, на которых в третий раз победил Мадуро. На следующий день в стране начались протесты, в Каракасе произошли столкновения полиции и манифестантов. Генпрокуратура республики сообщала о задержании более 2 тыс. человек.

До этого заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко передал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро приглашение совершить визит в Россию в следующем году.

Ранее Мадуро рассказал, что обсудил с Путиным на саммите в Казани.