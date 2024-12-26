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Володин представит Россию на инаугурации Мадуро

Володин будет представлять Россию на инаугурации Мадуро 10 января 2025 года
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин представит Российскую Федерацию на инаугурации венесуэльского президента Николаса Мадуро 10 января 2025 года в Каракасе. Об этом РИА Новости сообщили в МИД России.

«По поручению президента РФ Владимира Путина Россию на инаугурации избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет представлять председатель Госдумы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин», — сказали в ведомстве.

В декабре Мадуро прислал Владимиру Путину приглашение на свою инаугурацию, которая состоится 10 января 2025 года.

28 июля в Венесуэле состоялись президентские выборы, на которых в третий раз победил Мадуро. На следующий день в стране начались протесты, в Каракасе произошли столкновения полиции и манифестантов. Генпрокуратура республики сообщала о задержании более 2 тыс. человек.

До этого заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко передал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро приглашение совершить визит в Россию в следующем году.

Ранее Мадуро рассказал, что обсудил с Путиным на саммите в Казани.

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