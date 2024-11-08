Президент Венесуэлы может посетить Россию

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко передал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро приглашение совершить визит в Россию в следующем году. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с Мадуро Чернышенко заявил, что российская сторона будет рада визиту, в ходе которого будет подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве двух государств.

До этого сообщалось, что Венесуэла и Россия в 2024-2026 годах будут сотрудничать в добыче твердых полезных ископаемых.

Одновременно с этим договором Россия и Венесуэла подписали документ о сотрудничестве в области геологии и недропользования по углеводородному сырью на 2024-2026 годы.

До этого Мадуро заявил, что Венесуэла рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией минимум до 2050 года.

В конце октября Мадуро говорил, что необходимо увеличить число авиарейсов в Венесуэлу для путешественников из России. К следующему году планируется организовать три-четыре авиарейса в неделю, сообщила президенту министр туризма Венесуэлы Летисия Гомес.

Ранее Мадуро рассказал, что обсудил с Путиным на саммите в Казани.