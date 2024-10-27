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Мадуро рассказал, что обсудил с Путиным на саммите в Казани

Мадуро заявил, что обсудил с Путиным в Казани сотрудничество в сфере энергетики

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Fausto Torrealba/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что на саммите БРИКС в Казани обсудил с президентом России Владимиром Путиным сотрудничество энергетической и военно-технической сферах. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Мы обсудили с президентом Путиным усилия по комплексному развитию нашего сотрудничества, включая сотрудничество в энергетике и военно-техническое сотрудничество», — заявил он.

Также он отметил, что санкции, введенные в отношении Венесуэлы и России, являются наследием прежнего мира.

Агентство EFE ранее сообщила, что Бразилия не позволила Венесуэле получить статус страны — партнера БРИКС, несмотря на все меры, которые предпринял Каракас. По данным журналистов, Бразилия объяснила отказ итогами выборов президента в Венесуэле, которые «не соответствовали демократическим принципам». В Каракасе назвали действия бразильской стороны недружественными и противоречащими интересам венесуэльцев.

Ранее Эрдоган встретился с Мадуро на саммите БРИКС в Казани.

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Саммит БРИКС в Казани
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