Мадуро пригласил Путина в гости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выигравший очередные президентские выборы, прислал президенту России Владимиру Путину приглашение на свою инаугурацию, которая состоится 10 января 2025 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на директора латиноамериканского департамента МИД Александра Щетинина.

«10 января в Каракасе произойдет важное событие — вступление в должность президента Николаса Мадуро на новый срок. Российская сторона приглашена на церемонию инаугурации и будет представлена на ней на достойном уровне», — заявил Щетинин.

Российский дипломат добавил, что пока решение о том, кто именно будет представлять Россию на этой церемонии не принято — однако обычно главы государств направляют приглашения в адрес своих коллег.

До этого в МИД России заявили, что Россия пригласит на 9 Мая представителей стран антигитлеровской коалиции.

27 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что принял официальное приглашение от Путина посетить Москву 9 мая.