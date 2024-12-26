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Трамп поздравил с Рождеством Гренландию, Канаду и китайских солдат

Трамп поздравил Гренландию с Рождеством и обещал канадцам сокращение налогов
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Christian Hartmann/Reuters

Дональд Трамп выпустил рождественское поздравление, в котором пообещал Канаде сокращение налогов на 60% при вхождении в состав США, также он заявил о желании Гренландии американского присутствия на своей территории. Поздравление политика опубликовано на его странице в социальной сети Truth Social.

Ранее он предлагал рассмотреть включение Канады в состав США в качестве 51-го штата.

«Счастливого Рождества <...> губернатору Канады Джастину Трюдо. Налоги у его граждан слишком высоки, но если бы Канада стала 51-м штатом, то их налоги сократились более чем на 60%, их предприятия разрослись бы вдвое, а они сами были бы защищены как никакая другая страна в мире», — написал Трамп.

Кроме того, будущий президент США поздравил с этим праздником «китайских солдат, которые заботливо, но незаконно управляют Панамским каналом» и пожелал счастливого Рождества Гренландии, которая «хочет присутствия США [на своей земле]». Он пообещал, что американцы будут там.

23 декабря Трамп заявил, что США должны владеть островом Гренландия, который входит в состав Дании.

На прошлой неделе он заявил, что Панамский канал может снова перейти в собственность США. Политик также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать канал, хотя это противоречит условиям договора о его передаче.

Ранее сын Трампа опубликовал мем о «покупке» Канады, Гренландии и Панамского канала на Amazon.

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