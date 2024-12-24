Сын Трампа опубликовал мем о «покупке» Канады, Гренландии и Панамского канала на Amazon

Эрик Трамп — сын избранного президента США Дональда Трампа — опубликовал в соцсети X мем о том, как его отец «покупает» Канаду, Гренландию и Панамский канал на американском маркетплейсе Amazon.

«Мы вернулись!» — подписал пост с картинкой Эрик Трамп.

Накануне будущий американский президент заявил, что Панамский канал может снова перейти в собственность США. По словам политика, плата за проход через канал, взимаемая Панамой, «просто смехотворна», а особенно, если учесть проявляемую со стороны США щедрость. Трамп также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать Панамский канал, хотя это противоречит условиям договора о передаче канала.

Кроме того, Трамп заявлял, что остров Гренландия, входящий в состав Дании, должен стать собственностью Соединенных Штатов Америки.

Ранее Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США.