Президент Украины Владимир Зеленский является полной противоположностью царя Мидаса, который превращал все, к чему прикасался, в золото. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«В мифологии был такой царь — Мидас. Все, к чему бы он ни прикоснулся — превращалось в золото. А вот с Зеленским — совершенно противоположная ситуация», — отметил Дубинский.

25 декабря депутат сообщил, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен готовили Зеленского к конфликту с Россией с осени 2020 года. По его словам, именно глава Госдепа и американский лидер обеспечили Зеленскому «бессменную власть». Дубинский считает, что сейчас нет законного способа сместить украинского президента с его поста, поскольку он узурпировал власть при помощи силовиков.

До этого Дубинский раскрыл «рецепт» остановки конфликта на Украине за 24 часа. Избранный президент США Дональд Трамп может завершить конфликт на Украине за сутки, если запретит украинской армии использовать западное оружие, остановит финансовую помощь и введет санкции в отношении руководства страны, отметил депутат.

Ранее Дубинский предложил Илону Маску отправить Зеленского на Марс.