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На Украине заявили, что Зеленского готовили к конфликту с Россией с 2020 года

Дубинский: Байден и Блинкен готовили Зеленского к конфликту с Россией с 2020-го
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен готовили президента Украины Владимира Зеленского к конфликту с Россией с осени 2020 года. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, именно глава Госдепа и американский лидер обеспечили Зеленскому «бессменную власть». Дубинский отметил, что понятно это стало «только сейчас».

Политик, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, отметил, что сейчас нет законного способа сместить президента Зеленского с его поста. По его словам, действующий лидер узурпировал власть при помощи силовиков.

Недавно Дубинский предложил при помощи владельца компании SpaceX Илона Маска отправить Зеленского на Марс.

Другой депутат Верховной рады Артем Дмитрук отметил, что большинство граждан Украины в случае проведения выборов поддержат политиков, выступающих за мир с Россией, и проголосуют против Владимира Зеленского.

Ранее в Раде рассказали, кто мешает заключению мира с РФ.

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