Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты назвали страны, где могут состояться переговоры Путина и Трампа

«Известия»: Трамп и Путин могут встретиться в Катаре, Саудовской Аравии или ОАЭ
close
Evan Vucci/AP

Площадками для переговоров Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина могут стать Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты — они уже участвуют в качестве посредников между Москвой и Киевом. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

Глава пресс-службы швейцарского МИД Николя Бидо заявил газете, что Швейцария готова принять у себя переговоры лидеров США и РФ, если они обратятся к ней с этой просьбой. Однако российская сторона вряд ли на это согласится, так как Берн утратил свой нейтральный статус, считают «Известия».

По мнению опрошенных газетой экспертов, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты сами заинтересованы в организации встречи Путина и Трампа, которая может повысить их престиж на мировой арене.

Еще одной площадкой может стать Турция. По мнению востоковеда Ильи Веденеева, в ее пользу говорит тот факт, что турецкое руководство имеет рабочие контакты как с РФ, так и с Западом. Анкара также активно продвигает себя в качестве активного участника международных отношений и претендента на роль посредника в конфликтах других стран.

19 декабря Путин в ходе прямой линии заявил о готовности встретиться с Трампом. Американский политик спустя пару дней сообщил, что будет ждать встречи с российским лидером для разрешения конфликта на Украине.

Ранее политолог предрек большие перемены в мировой политике в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами