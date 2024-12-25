Политолог предрек большие перемены в мировой политике в 2025 году

2025 год сулит большие перемены в мировой политике. Россия останется лидером «новых принципов взаимодействия разных государств и народов». Старая же модель, которая долгие годы продвигалась Западом, будет отвергаться странами все больше. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политтехнолог Марат Баширов.

«Россия демонстрирует, что готова защищать свои принципы и ценности не только словом, но и оружием. Россия будет продолжать это показывать. Этот пример, кстати, заразительный. Все больше стран будут идти по этому пути. Это самое главное, что будет происходить. Не только в 2025-м году. Вообще это такой, знаете, тренд на десятилетия», — считает Баширов.

Он предположил, что самыми тяжелыми могут стать первые недели 2025-го. По его словам, перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, действующий американский лидер Джо Байден может накалить общемировую обстановку до предела.

В декабре аналитик из Великобритании Александр Меркурис говорил, что президент России Владимир Путин может провести переговоры с избранным лидером США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования конфликта на Украине уже в конце января 2025 года, после инаугурации республиканца.

По словам эксперта, Трамп рассчитывает провести встречу с Путиным как можно скорее после того, как он обоснуется в Белом доме.

Ранее в России рассказали, когда Трамп сможет диктовать условия Киеву.