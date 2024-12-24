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FT рассказала, что происходит в «цитадели Асада» в Сирии

FT: новые власти Сирии открыли в «цитадели Асада» центры перерегистрации солдат
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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

В провинции Латакия, которую западные журналисты называют «цитаделью Асада» и других регионах Сирии появились центры перерегистрации бывших военнослужащих. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По данным издания, в очереди в такие центры стоят сотни сирийцев, которых сопровождают солдаты «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), требующие плевать в портреты свергнутого президента Башара Асада.

Бывшие солдаты сдают оружие и получают невоенные удостоверения личности. Таким образом в ХТШ рассчитывают приблизить страну к долгожданному перемирию, отмечают журналисты.

При этом многие сирийцы-алавиты опасаются расправы со стороны боевиков и пока не осмеливаются приходить в распределительные центры.

8 декабря командование «Свободной сирийской армии», получающей поддержку от США и Турции, сделало заявление о завершении правления Башара Асада.

Сам Асад с семьей прибыл в Москву, где Россия предоставила им убежище «по гуманитарным причинам».

Ранее в Евросоюзе призвали вернуть всех сирийских беженцев на родину.

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