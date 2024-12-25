Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский зажег подаренные президентом Аргентины свечи

Зеленский встретился с раввинами и зажег подаренные президентом Аргентины свечи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что встретился с раввинами и зажег свечи, подаренные президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Украинский лидер обратил внимание на то, что 25 декабря одновременно отмечаются католическое Рождество и Ханука.

«Сегодня я вместе с раввинами Украины зажег ханукальные свечи», — написал Зеленский.

По его словам, именно эту ханукальную менору ему подарил президент Аргентины Хавьер Милей во время инаугурации в декабре прошлого года.

25 декабря Зеленский подписал закон, которым планируется усовершенствовать механизм привлечения юридических лиц к уголовной ответственности за подкуп иностранных должностных лиц. В парламенте уточнили, что закон предусматривает увеличение размера штрафов за попытку подкупа должностных лиц.

Газета Bild также сообщала, что украинский лидер уволил посла в Германии Алексея Макеева, который находился на посту с октября 2022 года. Уточнялось, что его сменит нынешний посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Ранее на Украине заявили, что Зеленского готовили к конфликту с Россией с 2020 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами