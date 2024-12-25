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В МИД России раскритиковали США за поставки вооружений Тайваню

МИД РФ: поставки вооружений США на Тайвань негативно влияют на ситуацию в регионе
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Новые поставки военной помощи США на Тайвань негативно влияют на ситуацию в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

Захарова отметила, что таким образом США нарушают принцип «одного Китая».

«Такое впечатление, что Вашингтон буквально намеренно подливает масла в огонь, чтобы в перспективе с этим огнем поиграть», — сказала она.

До этого президент США Джо Байден распорядился поставить Тайваню военную помощь в размере $571 млн. Отмечается, что в рамках поддержки Тайваню предоставят услуги минобороны США, включая «военную подготовку и обучение».

24 ноября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Соединенные Штаты Америки используют Тайвань, чтобы создать в Азии кризисную ситуацию. Он добавил, что поставки будут увеличиваться.

Ранее Медведев заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР.

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