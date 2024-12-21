США предоставят военную помощь Тайваню на $571 млн

Президент США Джо Байден распорядился поставить Тайваню военную помощь в размере $571 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Из заявления следует, что полномочия о предоставлении помощи были переданы государственному секретарю США Энтони Блинкену. В рамках поддержки Тайваню предоставят услуги минобороны США, включая «военную подготовку и обучение».

24 ноября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Соединенные Штаты Америки используют Тайвань, чтобы создать в Азии кризисную ситуацию. Он обратил внимание, что вопрос островного государства находится в исключительной компетенции Китая.

1 декабря МИД КНР заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергая опасности стабильность в Тайваньском проливе. В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны.

Ранее эксперт назвал риски для Китая и США в случае конфликта на Тайване.