Медведев заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Тайвань органичной и неотъемлемой частью КНР. Об этом он написал в статье для журнала «Международная жизнь».
По его словам, попытки создать тайваньские государственность, нацию или язык являются нежизнеспособными.
«Тайвань – это органичная и неотъемлемая часть общекитайского пространства, административная единица Китайской Народной Республики», — написал Медведев.
В ноябре официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что попытки Тайваня добиться независимости при поддержке Соединенных Штатов неизбежно приведут к горестному финалу.
16 октября Чэнь Биньхуа также заявлял, что Китай не станет отказываться от возможного применения силы в отношении острова. В случае, если Тайвань пойдет на эскалацию конфликта, то он рискует быть полностью уничтоженным.
Ранее МИД Китая раскритиковал США за продажу оружия Тайваню.