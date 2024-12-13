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Медведев заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР

Медведев: Тайвань — неотъемлемая часть Китая

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Тайвань органичной и неотъемлемой частью КНР. Об этом он написал в статье для журнала «Международная жизнь».

По его словам, попытки создать тайваньские государственность, нацию или язык являются нежизнеспособными.

«Тайвань – это органичная и неотъемлемая часть общекитайского пространства, административная единица Китайской Народной Республики», — написал Медведев.

В ноябре официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что попытки Тайваня добиться независимости при поддержке Соединенных Штатов неизбежно приведут к горестному финалу.

16 октября Чэнь Биньхуа также заявлял, что Китай не станет отказываться от возможного применения силы в отношении острова. В случае, если Тайвань пойдет на эскалацию конфликта, то он рискует быть полностью уничтоженным.

Ранее МИД Китая раскритиковал США за продажу оружия Тайваню.

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