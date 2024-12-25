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В постпредстве РФ обвинили ОБСЕ в утрате роли честного посредника

Лукашевич: ОБСЕ утратила роль честного посредника, став инструментом Запада
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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) утратила роль честного посредника, став инструментом Запада. Об этом РИА Новости заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Дипломат уточнил, что в 2015 году ОБСЕ получила шанс содействовать завершению конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений. Однако, по его словам, организация упустила эту возможность. Также постпред отметил, что ОБСЕ потерпела неудачи в Грузии, Приднестровье и армяно-азербайджанском конфликте.

«Хотя важнейшая функция ОБСЕ — раннее предупреждение и урегулирование споров. Но на деле, где появляется ОБСЕ, возникают хаос или война, потому что западные страны пытаются манипулировать этими деструктивными процессами, считая ОБСЕ «своим институтом», — сказал Лукашевич.

12 декабря спецпредставитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш заявил, что будет готовить Киев к вступлению в Евросоюз и НАТО. Он также рассказал, что будет курировать свыше 20 принятых в обход России проектов, которые «востребованы украинской стороной».

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Мареш пытается углубить раскол между странами — членами объединения.

Ранее в Госдуме оценили планы ОБСЕ готовить Украину к членству в ЕС и НАТО.

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