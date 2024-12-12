Украину начнут готовить к вступлению в ЕС и НАТО в 2025 году

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш заявил, что будет готовить Киев к вступлению в Евросоюз и НАТО. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

«Буду подготавливать их (власти страны. — «Газета.Ru») к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО — это мои задачи», — отметил Мареш.

Также спецпредставитель рассказал, что будет курировать свыше 20 принятых в обход России проектов, которые «востребованы украинской стороной». Кроме того, он выступает за возобновление миротворческой миссии на Украине.

Москва не давала добро на появление такой должности внутри организации, уточнил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Никакого Петра Мареша никто не назначал <…> Никаких объявлений о том, что появляется некая фигура спецпредставителя, мы не видели», — подчеркнул он.

Ожидается, что спецпосланник начнет свою работу в 2025 году, когда председательство в ОБСЕ перейдет Финляндии.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ бесполезна, так как в реальной политике в рамках ОБСЕ нет места «ни сотрудничеству, ни безопасности».