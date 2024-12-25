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В МИД РФ отвергли обвинения в повреждении посольств в Киеве

Захарова отвергла обвинения в адрес России в повреждении посольств в Киеве
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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Попытки обвинить Россию в повреждении посольств иностранных государств в Киеве беспочвенны. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Попытки Киева и Запада сместить фокус внимания со своих террористических атак на якобы ответственность России за, как они это формулируют, повреждение помещений ряда иностранных дипмиссий в Киеве абсолютно беспочвенны», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что проблемы для иностранных диппредставительств на Украине создают западные системы противовоздушной обороны, которые непрофессионально используются украинскими военнослужащими.

20 декабря МИД Аргентины назвал российский удар по Киеву «нарушением международного права, гарантирующего неприкосновенность диппредставительств».

21 декабря посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что российская сторона отвергает обвинения аргентинского МИД в нарушении норм международного права. Он напомнил, что Вооруженные силы РФ бьют высокоточным оружием только по военным объектам, и заверил, что ущерб зданию связан с непрофессиональной работой украинских подразделений противовоздушной обороны.

Ранее здание дипмиссии Португалии в Киеве получило повреждение.

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