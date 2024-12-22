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Здание дипмиссии Португалии в Киеве получило повреждение из-за работы ПВО

Посольство РФ: ущерб зданию дипмиссии Португалии в Киеве причинен работой ПВО
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Depositphotos

Ущерб зданию дипмиссии Португалии в Киеве причинен работой сил противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале российского посольства в Португалии.

В сообщении отмечается, что португальские СМИ пишут о повреждении здания во время удара ВС России по военным объектам в Киеве. Российские дипломаты подчеркнули, что такая трактовка искажает факты.

«Журналисты нагнетают русофобский фон и искажают факты при освещении данного сюжета», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что здание португальской дипмиссии было повреждено из-за неудачной работы ПВО Украины.

До этого похожее заявление сделал посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Он отметил, что РФ отвергает обвинения МИД Аргентины в нарушении норм международного права при ударе по Киеву 20 декабря.

Феокистов сообщил, что в повреждениях посольства Аргентины в Киеве виновны силы ПВО Украины.

Ранее США сообщили, что украинское ПВО должен обеспечивать Киев, а не НАТО.

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