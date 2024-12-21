Посол РФ назвал виновных в повреждении здания посольства Аргентины в Киеве

Российская сторона отвергает обвинения МИД Аргентины в нарушении норм международного права при ударе по Киеву 20 декабря. Об этом в Telegram-канале заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Он напомнил, что Вооруженные силы РФ бьют высокоточным оружием только по военным объектам. Ссылаясь на данные Минобороны, дипломат заверил, что ущерб зданию связан с непрофессиональной работой украинских подразделений противовоздушной обороны (ПВО), которые пытались отразить атаку.

Накануне аргентинский МИД назвал российский удар по Киеву «нарушением международного права, гарантирующего неприкосновенность диппредставительств».

«Полностью исключаем вероятность того, что посольство Аргентинской Республики или иные гражданские сооружения в столице Украины могли быть целью российского удара 20 декабря», — заявил Феоктистов.

В пятницу Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по объектам в Киеве в ответ на обстрел завода в Ростовской области.

В заявлении оборонного ведомства говорится, что в ответ на это ВС РФ утром нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, конструкторскому бюро «Луч» в Киеве, которое производит ракетные комплексы «Нептун» и ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха».

Ранее стало известно, что ВС РФ могли поразить объект размещения резидентуры ЦРУ в Киеве.