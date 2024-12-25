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В МИД РФ заявили о неспособности Украины самостоятельно создать ядерное оружие

Захарова: Украина не может создать ядерное оружие без помощи других государств
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РИА Новости

Власти Украины не могут самостоятельно создать ядерное оружие. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Единственная возможность, если говорить о создании ядерного оружия на Украине, это только в том случае, если террористический режим Зеленского получит важные для этой работы компоненты извне, от других государств», — сказала дипломат.

11 декабря журнал The National Interest сообщил, что США могут передать свои ядерные бомбы B-61 Польше или Украине в качестве ответного шага на применение Россией ракеты «Орешник» по военному заводу в Днепропетровске. Как напоминают журналисты, это снаряды на протяжении многих лет размещались в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя подобные планы Вашингтона, заявил, что США могут передать Украине ядерные бомбы из-за своего бессилия. Парламентарий напомнил странам, «которые сегодня задумали угрожать» России, что Москва не даст «ни единого шанса для реванша и реализации злых помыслов».

Ранее в Германии испугались возможной разработки Украиной ядерного оружия.

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