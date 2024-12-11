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В Госдуме оценили информацию о возможной передаче Украине ядерного оружия

Депутат Шеремет: США могут передать Украине ядерную бомбу из-за бессилия

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Соединенные Штаты могут передать Украине ядерные бомбы B-61 из-за своего бессилия. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя потенциальные планы Вашингтона передать ядерное оружие Киеву или Варшаве после удара «Орешником».

«Сегодня нашим противникам нечем крыть, у них нет аналогов, способных противостоять новейшим образцам российского вооружения. Поэтому такие предположения с их стороны можно отнести к полному бессилию и отчаянию», — сказал депутат.

Шеремет напомнил странам, «которые сегодня задумали угрожать» России, что Москва не даст «ни единого шанса для реванша и реализации злых помыслов». Противники не успеют опомниться, как «будут превращены в обычную пыль», указал парламентарий.

11 декабря журнал The National Interest писал, что Соединенные Штаты могут передать свои ядерные бомбы B-61 Польше или Украине в качестве ответного шага на применение Россией ракеты «Орешник» по военному заводу в Днепропетровске. Как напоминает NI, бомбы B-61 на протяжении многих лет размещались в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Ранее профессор назвал два варианта для НАТО на Украине после появления «Орешника».

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