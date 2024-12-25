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Захарова сравнила президента Молдавии Санду с Зеленским

Захарова назвала цинизмом слова Санду о недостатке диалога на русском языке
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала цинизмом слова молдавского президента Майи Санду о недостатке разговора властей Молдавии с населением на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это зашкаливающий цинизм, и это нечеловеческое вранье, потому что цинизм и вранье — это вещи, связанные друг с другом», — сказала Захарова на брифинге.

Дипломат также сравнила слова Санду с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, который в рамках предвыборной гонки также говорил о необходимости диалога с русскоязычным населением страны.

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