Захарова сравнила президента Молдавии Санду с Зеленским

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала цинизмом слова молдавского президента Майи Санду о недостатке разговора властей Молдавии с населением на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это зашкаливающий цинизм, и это нечеловеческое вранье, потому что цинизм и вранье — это вещи, связанные друг с другом», — сказала Захарова на брифинге.

Дипломат также сравнила слова Санду с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, который в рамках предвыборной гонки также говорил о необходимости диалога с русскоязычным населением страны.

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