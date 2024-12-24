Санду призвала граждан Молдавии к национальной мобилизации

Президент Молдавии Майя Санду после принесения присяги на новый срок на посту главы государства призвала граждан республики к «большой национальной мобилизации». Трансляцию вел телеканал Moldova 1.

По словам Санду, она, парламент и правительство страны будут работать над тем, чтобы «добиться успеха» Молдавии.

«Но я приглашаю вас к большой национальной мобилизации. Потому что, если мы не спасем себя, нас никто не спасет», — заявила она.

После того, как молдавский президент закончила приносить присягу, председатель Конституционного суда Домника Маноле объявила об официальном вступлении Санду в должность главы государства.

9 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу действующей главы государства Майи Санду. По итогам голосования она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Ранее сообщалось, что Гагаузия не признала Санду президентом Молдавии.