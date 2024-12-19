Санду признала, что Молдавия не уделяла должного внимания русскоязычным гражданам

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти страны не уделяли должного внимания русскоязычным гражданам в рамках государства. Ее слова приводит РИА Новости.

«Нужно признать, что мы не уделяли должного внимания проведению диалога с населением на русском языке», — отметила она.

По словам Санду, соответствующая политика Кишинева является ошибочной.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье и размещенного в регионе миротворческого контингента.

Дипломат отметила, что власти Молдавии обсуждают вопрос использования энергетического кризиса для силового решения ситуации в Приднестровье. С этой точки зрения, по словам представителя ведомства, Кишинев заявляет о безразличии России к своим гражданам в Приднестровье.

Ранее экс-президент Молдавии Додон призвал Санду полететь в Москву.