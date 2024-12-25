Власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду намерены использовать энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Режим Санду намерен использовать энергетический кризис в стране для решения приднестровского вопроса. Они возлагают на Россию свою ответственность за прекращение поставок», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что такая ситуация чревата появлением нового очага нестабильности в Европе.

Недавно Санду после принесения присяги в связи с новым сроком на посту главы государства призвала граждан республики к «большой национальной мобилизации». По ее словам, Молдавию никто не спасет, если граждане страны не спасут сами себя.

9 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу действующей главы государства Майи Санду. По итогам голосования она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Ранее в СВР заявили, что Молдавия готовится захватить ГРЭС в Приднестровье.