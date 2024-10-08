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Лукашенко назвал вопросом времени возвращение Украины в «семью СНГ»

Лукашенко высказался в поддержку возвращения Украины в «семью СНГ»

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что хотел бы восстановления «семьи СНГ» в прежнем составе, который бы включал в себя Молдавию, Украину и Грузию. Его слова приводит белорусское госагентство «БелТА».

«Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины», — сказал президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, он убежден, что три страны действительно вернутся в СНГ, «просто это вопрос времени».

Он также заявил, что государствам — членам Содружества стоит дорожить своим статусом, так как они сейчас самостоятельно управляют своей политикой и остаются субъектами международных отношений.

Помимо этого, Лукашенко рассказал, что Белоруссия поддерживает минимальные контакты с Украиной, и это помогает России обменивать пленных.

Ранее Лукашенко раскрыл темы, обсуждавшиеся на неформальном саммите СНГ.

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