В МИД РФ заявили, что Фицо не волнуют оскорбления Зеленского из-за визита в Москву

Захарова: Фицо не волнуют оскорбления Зеленского из-за его визита в Москву

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо не волнуют оскорбления президента Украины Владимира Зеленского из-за его визита в Москву. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Это человек, который вышел совершенно на другой уровень восприятия жизни. <…> Я думаю, что это для него не имеет никакого значения», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Фицо решает важные задачи, реализует национальные интересы Словакии.

22 декабря президент РФ Владимир Путин и глава словацкого правительства Роберт Фицо провели переговоры. Они состоялись в московском Кремле.

После завершения встречи премьер-министр Словакии заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа.

Ранее Словакия пригрозила Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа.