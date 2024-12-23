Избранный президент США Дональд Трамп получит возможность диктовать условия Вашингтона Украине сразу после своей инаугурации в январе 2025 года, так как на Соединенные Штаты приходится около 40% от всей поддержки Киева Западом. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«С учетом того, что главным спонсором Киева являются США, на которые приходится около 40 % всей поддержки Украины, Дональд Трамп способен диктовать Киеву свои условия», - подчеркнул он.

При этом, по оценке Пушкова, Евросоюз не сможет компенсировать потерю американской поддержки.

До этого Пушков говорил, что утверждения украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина якобы сильная страна, ложны, поскольку государство почти полностью зависит от Запада в финансовом плане.

Ранее были названы страны, у которых есть «удостоверение на русофобию».