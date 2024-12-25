Депутат АдГ Хильзе предупредил немцев о риске войны в 2025 году

Победа партий, поддерживающих войну, на выборах в Германии может стать катастрофой для страны. Об этом заявил депутат Карстен Хильзе из «Альтернативы для Германии» в немецком парламенте, передает РИА Новости.

«Если вы проголосуете за партии, разжигающие войну, это может стать вашим последним Рождеством», — предупредил политик.

Депутат выразил опасения, что в случае успеха сторонников продолжения войны, следующего Рождества немцы могут провести в убежищах, а их близких будут возвращать с фронта в «цинковых гробах».

Хильзе также указал, что подстрекатели войны окажутся в тех же убежищах, но в роскоши.

«Их детей война не затронет, а на фронт пойдут ваши дети», — добавил он.

22 декабря министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в случае нападения со стороны России Берлин должен быть в состоянии вести войну.

Он также уточнил, что Германия должна ежегодно тратить до €90 млрд, чтобы закрыть все бреши в своей обороне. Писториус добавил, что в настоящее время общество Германии адаптируется к изменившейся ситуации с безопасностью. По его словам, страна находится «на пути к состоянию готовности к войне».

Ранее в Германии раскрыли, чем обернется появление европейских солдат на Украине.