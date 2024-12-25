На Украине заявили, что переговоры по завершению конфликта пройдут в три этапа

Политолог Бондаренко: переговоры по Украине пройдут в три этапа, будут сюрпризы

Украину ожидает множество неожиданностей в процессе переговоров по разрешению конфликта с Россией. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала UkrLife.

По его мнению, переговоры будут проходить в три этапа: сначала США обсудят вопросы разрешения конфликта с Россией, затем с Украиной, и, наконец, на третьем этапе состоятся переговоры между Киевом и Москвой.

При этом Бондаренко не исключает, что американские власти могут угрожать Украине сокращением финансирования и военной помощи, а также потребовать организацию президентских и парламентских выборов.

«Поэтому я полагаю, что в этом плане нас ждет еще множество сюрпризов», — подытожил политолог.

24 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что переговорный процесс по Украине начнется в 2025 году, Россия в любое время готова сесть за стол переговоров.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких подвижек в сторону открытости к возможным переговорам со стороны Украины нет, в связи с чем Россия продолжает проведение специальной военной операции, ВС РФ идут вперед.

Ранее Кулеба допустил, что Украина начнет атаковать российские войска после перемирия.