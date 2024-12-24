Матвиенко считает, что в 2025 году начнется переговорный процесс по Украине

Матвиенко: переговоры по Украине начнутся в 2025 году и будут непростыми

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что переговорный процесс по Украине начнется в 2025 году, Россия в любое время готова сесть за стол переговоров. Ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, переговорный процесс будет непростым, но «от своих условий Россия не отступит».

«Ни у кого не должно быть сомнения. И президент РФ неоднократно о них говорил. В том числе на коллегии МИД в июне еще раз подтвердил. И стамбульские договоренности, которые были сорваны, — в них заложена основа, база наших подходов», — сказала Матвиенко журналистам.

Она считает, что повторения минских соглашений не будет.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких подвижек в сторону открытости к возможным переговорам со стороны Украины нет, в связи с чем Россия продолжает проведение специальной военной операции.

Ранее в офисе Зеленского признали неизбежность переговоров с Россией об окончании конфликта.