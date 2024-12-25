В США заявили о вероятном желании Маска улучшить отношения с Россией

Политолог Расмуссен: Маск может стремиться улучшить отношения с Россией

Мультимиллиардер из США Илон Маск может стремиться к прекращению вооруженного конфликта на Украине и улучшению отношений с Россией. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал политолог, подполковник в отставке американской армии Эрл Расмуссен.

Эксперт выразил мнение, что Маск намерен работать с Россией в научно-технической и исследовательской сферах. Поэтому предприниматель будет только рад, если Вашингтон и Москва смогут улучшить отношения.

Расмуссен отметил, что Маск перестал помогать Украине. Эксперт предположил, что, скорее всего, бизнесмен разобрался в реальной политической ситуации.

Эксперт подчеркнул, что Маск прокладывает правильный путь избранному президенту США Дональду Трампу.

19 декабря Маск раскритиковал решение властей Соединенных Штатов о военной помощи Украине, назвав его одним из худших законопроектов в истории.

12 ноября Маск возмутился объемом денег, которые США выделяют Украине. Таким образом на своей странице в соцсети X он прокомментировал информацию о предоставлении Киеву займа в $20 млрд.

Ранее Маск прокомментировал требование США снизить призывной возраст на Украине.