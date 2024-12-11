Илон Маск раскритиковал администрацию Байдена за перевод огромных сумм Украине

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск возмутился объемом денег, которые США выделяют Украине. Таким образом на своей странице в соцсети X он прокомментировал информацию о предоставлении Киеву займа в $20 млрд.

О предоставлении такой суммы Киеву накануне объявило министерство финансов США. Средства будут предоставлены в рамках общего кредита «большой семерки» (G7) на сумму $50 млрд с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.

«Сколько мы им уже отправили? Это уже за гранью безумия», — написал Маск в своем посте.

До этого сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в присвоении средств американских налогоплательщиков, направляемых Украине.

Республиканец заявил, что американцы платят налоги, Байден отправляет их на Украину; украинцы передают эти средства его сыну Хантеру Байдену, тот возвращает деньги отцу.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о последнем шаге по краже российских активов.