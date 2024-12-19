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Маск прокомментировал военную помощь США Украине

Маск назвал помощь Украине одним из худших решений США

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал решений властей США о военной помощи Украине. Об этом предприниматель написал на своей странице в X (ранее Twitter).

По мнению Маска, это «один из худших законопроектов в истории».

Таким образом он ответил на публикацию общественного деятеля Джози Глабах о спорных и непопулярных решениях американской администрации, в числе которых находятся помощь Украине на $60 млрд и финансирование 12 биолабораторий.

12 ноября Маск возмутился объемом денег, которые США выделяют Украине. Таким образом на своей странице в соцсети X он прокомментировал информацию о предоставлении Киеву займа в $20 млрд.

О предоставлении такой суммы Киеву накануне объявило министерство финансов США. Средства будут предоставлены в рамках общего кредита «Большой семерки» (G7) на сумму $50 млрд с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.

До этого сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в присвоении средств американских налогоплательщиков, направляемых Украине.

Ранее Маск прокомментировал требование США снизить призывной возраст на Украине.

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