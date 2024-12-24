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Кнайсль огорчилась, что в Европе не поняли сигнал испытаниями «Орешника»

Кнайсль: Европа не услышала сигнал России, испытавшей «Орешник»
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Максим Блинов/РИА Новости

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выразила сожаление, что страны Европы не восприняли тот сигнал, который дала им Россия, испытав в боевых условиях баллистическую ракету «Орешник». Ее слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, я могу отметить, что они этот посыл не поняли», — заявила она.

По ее словам, они не поняли посыл президента России Владимира Путина, который говорил о том, что он не хочет подстегнуть переход к ядерной войне.

«Он хотел подчеркнуть, что есть очень много других вариантов в арсенале, которые имеют сопоставимые показатели с ядерным оружием, но тем не менее этот сигнал не услышали», — заявила она.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.

Ранее Песков объяснил слова Путина про дуэль с «Орешником».

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