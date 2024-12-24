В Ленобласти стартовали переговоры Путина и Рахмона

Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры проходят на курорте «Игора» в Ленинградской области, запланированы беседа тет-а-тет и общение за рабочим обедом.

Главы государств как ожидается обсудят направления сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Также ожидается, что они обсудят региональные проблемы, в том числе ситуации в Афганистане, с которым граничит Таджикистан.

В конце ноября Путин «на ногах» пообщался с коллегой из Таджикистана на полях сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Отмечается, что главы двух государств переговорили в ходе совместного фотографирования лидеров стран ОДКБ. По словам корреспондента агентства РИА Новости, в ходе краткой беседы Путин и Рахмон улыбались.

Ранее Путин удивился торжественности его приема в Казахстане.