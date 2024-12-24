В Турции ответили на вопрос об организации переговоров по Украине

РИА: Турция не получала обращений по организации переговоров по Украине

Турция пока не получала никаких обращений от сторон украинского конфликта по организации переговоров по Украине в Стамбуле. Об этом заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

«О готовности принять переговоры мы заявляли неоднократно на самом высшем уровне, как подчеркивал господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган — ред.), в мирном процессе не будет проигравшей стороны. На данный момент обращений от сторон (по организации переговоров — ред.) не поступало», — сказал собеседник агентства.

23 декабря глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Анкара готова оказать поддержку для начала мирных переговоров между Россией и Украиной, которые потенциально могут пройти снова в Стамбуле. Он отметил, что турецкая сторона готова сделать все возможное для обеспечения как регионального мира, так и глобальной стабильности.

17 декабря Эрдоган заявил, что Турция передала ЕС свое видение о необходимости скорейшего прекращения огня на Украине.

Ранее на Украине признали, что переговоры с Россией об окончании конфликта неизбежны.