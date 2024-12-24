Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции ответили на вопрос об организации переговоров по Украине

РИА: Турция не получала обращений по организации переговоров по Украине
close
Depositphotos

Турция пока не получала никаких обращений от сторон украинского конфликта по организации переговоров по Украине в Стамбуле. Об этом заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

«О готовности принять переговоры мы заявляли неоднократно на самом высшем уровне, как подчеркивал господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган — ред.), в мирном процессе не будет проигравшей стороны. На данный момент обращений от сторон (по организации переговоров — ред.) не поступало», — сказал собеседник агентства.

23 декабря глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Анкара готова оказать поддержку для начала мирных переговоров между Россией и Украиной, которые потенциально могут пройти снова в Стамбуле. Он отметил, что турецкая сторона готова сделать все возможное для обеспечения как регионального мира, так и глобальной стабильности.

17 декабря Эрдоган заявил, что Турция передала ЕС свое видение о необходимости скорейшего прекращения огня на Украине.

Ранее на Украине признали, что переговоры с Россией об окончании конфликта неизбежны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами