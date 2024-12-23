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Турция готова снова организовать переговоры России и Украины в Стамбуле

Турция выразила готовность оказать поддержку для начала переговоров РФ и Украины
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Александр Кряжев/РИА Новости

Администрация президента Турции Эрдогана заявила о готовности оказать поддержку для начала мирных переговоров между Россией и Украиной, которые потенциально могут пройти снова в Стамбуле. Об этом в интервью Euronews заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции, Фахреттин Алтун.

По словам Алтуна, инициированный Турцией дипломатический процесс между двумя странами является серьезным примером в данной области.

«Стамбул зарекомендовал себя как платформа для мирных переговоров и получил широкое признание на международной арене. Естественно, существует возможность, что страны снова соберутся в Стамбуле. В этом контексте Турция, как стабилизирующая сила, готова предоставить всю необходимую поддержку как в гуманитарных вопросах, так и для начала мирных переговоров.

Мы считаем важным, чтобы все стороны заняли конструктивную и ответственную позицию, предотвращая дальнейшее усугубление кризиса между Россией и Украиной. Как Турция, мы сделаем все возможное для обеспечения как регионального мира, так и глобальной стабильности», — отметил он.

17 декабря Эрдоган заявил, что Турция передала ЕС свое видение о необходимости скорейшего прекращения огня на Украине.

Ранее на Украине признали, что переговоры с Россией об окончании конфликта неизбежны.

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