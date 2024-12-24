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В Госдуме обвинили Зеленского в шантаже стран ЕС

Депутат Шеремет обвинил Зеленского в газовом шантаже стран Евросоюза
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Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Государственной думы России, член комитета по безопасности Михаил Шеремет обвинил президента Украины Владимира Зеленского в газовом шантаже стран Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, Зеленский шантажирует страны ЕС, грозя лишить их поставок газа, обрекая экономики европейских государств на стагнацию.

Шеремет добавил, что «враждебная и неадекватная» политика президента Украины возвращает на повестку дня вопрос о прокладке газопроводов в страны Евросоюза в обход Украины, а также восстановление «Северных потоков».

22 декабря глава правительства Словакии Роберт Фицо пригрозил украинскому кабинету министров серьезными последствиями, в том числе в виде конфликта, в случае отказа от дальнейшего транзита газа из России.

20 декабря украинский премьер-министр Денис Шмыгаль выступил на заседании парламента. Во время встречи он объявил, что Киев прекратит транзит российского газа с 1 января следующего года.

Ранее аналитик подсчитал потери Украины из-за окончания транзита российского газа.

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