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Аналитик подсчитал потери Украины из-за окончания транзита российского газа

Аналитик Кауфман: прекращение транзита газа из РФ лишит Украину $1 млрд в год

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РИА Новости

Прекращение транзита российской нефти лишит Украину порядка 40 млрд гривен или около $1 млрд в год, прогнозирует аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман. Его слова приводит РИА Новости.

Расчет произведет на основе данных «Нафтогаза» по итогам первого полугодия. Так, за шесть месяцев украинская компания заработала на транзите 20,4 млн гривен ($500 млн).

Соглашение между «Нафтогазом» и «Газпромом» о прокачке газа через украинскую территорию истекает в конце текущего года. В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не будет продлевать договор с российским холдингом после 2024-го. Зеленский также подчеркнул, что в будущем Киев сам будет договариваться с партнерами из Евросоюза о потенциальном продолжении поставок газа из РФ в Европу через Украину. При этом он отметил, что в таких ситуациях речь должна идти о топливе не от «Газпрома», а от других компаний.

Ранее Украина предложила Азербайджану схему поставок газа в ЕС без РФ.

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